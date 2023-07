USA, alluvione lampo in Pennsylvania: sobborghi di Philadelphia sott’acqua, morti e dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Almeno quattro persone sono morte ieri, sabato 15 luglio, quando sono state spazzate via dalle inondazioni provocate da un’alluvione lampo nella contea di Bucks, nella periferia di Philadelphia, in Pennsylvania, dove le squadre di emergenza hanno continuato a cercare altri tre dispersi oggi, secondo le autorità. I corpi di due donne e un uomo sono stati trovati sabato notte nell’area di Washington Crossing, parte della Upper Makefield Township nella contea di Bucks, circa 30 minuti a nord di Philadelphia.

Nel pomeriggio di oggi, il Dipartimento di Polizia della Upper Makefield Township ha confermato che un quarto corpo è stato trovato dalle squadre di ricerca, ma non è ancora stata svelata l’identità. La Polizia ha detto che continuano a cercare un bambino di 9 mesi, sua sorella di due anni e una donna adulta. Il medico legale della contea di Bucks, Meredith Buck, ha detto che due delle vittime sono state trovate insieme in un luogo mentre la terza persona è stata trovata in un’area separata, tutte fuori dai loro veicoli. Le loro identità non sono state rilasciate. “È molto probabile che potrebbero esserci più vittime“, ha detto il medico legale al Bucks County Courier Times.

Le autorità hanno affermato che sabato sera sono caduti 150-180mm di pioggia in un periodo di due ore nella contea di Bucks. “La nostra zona è stata colpita da pioggia torrenziale” che ha causato alluvioni lampo in diverse aree della township, ha detto la Polizia della Upper Makefield Township, “la peggiore delle quali si è verificata lungo la Route 532 nell’area di Stonebridge Crossing Road tra Aqueduct Road e Wrightstown Road. L’alluvione lampo ha colto di sorpresa numerosi automobilisti e molti sono rimasti intrappolati“. Il capo dei Vigili del Fuoco di Upper Makefield, Tim Brewer, riferisce ai giornalisti che sull’area sono caduti 180mm di pioggia in soli 45 minuti. “In 44 anni di servizio non ho mai visto nulla di simile”, ha detto. “Quando l’acqua è salita, è salita molto rapidamente”, ha proseguito, spiegando che c’erano “circa quattro o cinque metri d’acqua sulla strada”.

I Vigili del Fuoco hanno riferito che le strade allagate hanno intrappolato quasi una dozzina di veicoli lungo Washington Crossing Road, con otto persone salvate dalle auto e due da Houghs Creek. Tra le persone intrappolate ci sono le tre vittime che sono state spazzate via dalle impetuose acque alluvionali, ha riferito l’Inquirer. Il Dipartimento di Polizia della Lower Makefield Township ha affermato che alcune strade principali della zona sono state rese impraticabili dalla pioggia. “La Polizia sta valutando i danni e le condizioni di altre strade. Non attraversate le acque alluvionali e non aggirate le barricate della Polizia”.

Un’allerta per alluvioni lampo, così come una per forti temporali, era stato emesso sabato sera dal National Weather Service per parti della zona inferiore della contea di Bucks.

Le inondazioni nella Pennsylvania sudorientale arrivano giorni dopo che piogge torrenziali e temporali in lento movimento hanno prodotto inondazioni storiche e mortali in altre parti del Nord-Est degli USA, tra cui lo stato di New York e il Vermont. Tuttavia, l’inondazione della Pennsylvania è stata causata da un evento più localizzato. “Più tempeste si sono spostate ripetutamente attraverso una regione ristretta. Mentre la maggior parte della Pennsylvania sudorientale ha ricevuto meno di 25mm di pioggia sabato, una piccola parte della contea di Bucks ha ricevuto da75 a 125mm“, ha spiegato il meteorologo di AccuWeather Andrew Johnson-Levine, osservando che la maggior parte della pioggia è caduta nell’arco di un’ora o due.