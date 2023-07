Alluvione Romagna, Figliuolo: “colpito dal territorio ancora sfregiato, cogente interventi per famiglie e imprese”

MeteoWeb

“Ho sorvolato con il Presidente Bonaccini le aree colpite. Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l’operosità dei concittadini emiliano-romagnoli ha messo a posto tanto, vederlo sfregiato e così lesionato mi provoca forti sentimenti emotivi”. Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, incontrando la stampa in Regione Emilia Romagna, dopo un sorvolo dei territori alluvionati. “Il mio pensiero va a vittime e sfollati e a quanti ovviamente stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia”, ha detto il generale designato come Commissario per la ricostruzione.

“C’è la massima attenzione da parte del Presidente del Consiglio e di tutta la compagine governativa. Il fatto che io sia venuto subito qui vuol dire che il Presidente Meloni era molto d’accordo – aggiunge -. C’è sintonia assoluta sulla regione”. “Oggi ho fatto solo un sopralluogo, a breve arriverà anche il portafogli”, ha detto ancora Figliuolo, parlando del prossimo decreto con cui sarà nominato a tutti gli effetti. “I piani vanno fatti e poi è chiaro che ad ogni piano vanno associate le risorse, che non sono solo economiche”, aggiunge. “E’ cogente fare interventi su famiglie imprese, sui distretti produttivi. Questa è la food valley italiana. Sto costituendo la struttura, però tutto sarà condiviso in armonia con i subcommissari. Il mio compito è fare un piano, condiviso che poi andrà messo a terra in maniera realistica e che dia giusta fiducia e venga ben comunicato ai concittadini”.

“L’impegno è massimo. In questo momento bisogna ascoltare le esigenze per poi fare nella maniera più condivisa possibile, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, interventi di primo tempo ma anche pensare alla messa in sicurezza. Oggi questi fenomeni estremi che stiamo vedendo hanno sovvertito statistiche che vanno indietro nel tempo a centinaia di anni”, aggiunge. “Ho parlato con il Magnifico rettore dell’Università di Bologna, che ha messo in campo gruppi di lavoro specifici, specialistici. Ci avvarremo di queste professionalità. Presidenti e commissari possono avere tutta l’esperienza che vogliono, ma siamo difronte a fenomeni talmente complessi che servirà l’ausilio degli specialisti. E quelli sul territorio, credo siano quelli che meglio li comprendono e li hanno a cuore”, ha detto ancora il generale.

Bonaccini: “attendiamo il decreto, vecchia struttura commissariale a disposizione”

“Io e il generale ci conosciamo bene. Abbiamo lavorato fianco a fianco e condiviso la stagione dell’era pandemica, quando ero ancora Presidente della conferenza delle Regioni. Questo aiuta anche nel lavoro che dovremo fare. Ho detto al generale che vale un principio: stare vicino a famiglie, imprese, territori dell’Emilia Romagna ferita”. Così Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia Romagna nel punto stampa con Figliuolo. “Io e il generale ci siamo dati mandato di continuare a sentirci continuamente. Attendiamo il decreto, la struttura commissariale del terremoto è a disposizione. Grazie al generale, ha compreso che qui c’è una gran voglia di rimboccarci le maniche. Questa è la locomotiva d’Italia se si ferma si fermano anche gli altri convogli”.