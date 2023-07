Alluvione Romagna: oggi Figliuolo in visita nelle zone colpite

MeteoWeb

Il commissario alla ricostruzione post alluvione in Romagna, generale Francesco Paolo Figliuolo, è in visita oggi nelle zone colpite. La missione è iniziata con un sorvolo in elicottero. L’alluvione, che ha interessato anche a Marche e Toscana, ha devastato un territorio con 21mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese, e Coldiretti stima le perdite per il settore in 1,1 miliardi di euro.