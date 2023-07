Alluvioni in India: allarme per il fiume Yamuna che sta inondando Nuova Delhi

MeteoWeb

Il fiume che attraversa la capitale indiana Nuova Delhi ha raggiunto livelli record a causa delle forti piogge monsoniche: lo hanno annunciato le autorità, inviando gli ingegneri dell’esercito per cercare di contenere le acque. Dopo aver raggiunto giovedì un’ampiezza record di 208,66 metri, il fiume Yamuna si sta avviando verso “una situazione di inondazione estrema“, ha avvertito in un tweet la Commissione centrale indiana per le acque. La cifra ha superato il precedente record di 207,49 metri, raggiunto nel 1978, e i flussi stanno minacciando i quartieri bassi della megalopoli di oltre 20 milioni di abitanti.

Alluvioni e frane sono comuni in India durante la stagione dei monsoni, ma secondo gli esperti stanno aumentando in frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici. Le autorità hanno dispiegato gli ingegneri dell’esercito intorno a una diga e migliaia di persone si sono trasferite in rifugi temporanei di soccorso o nelle strade sopraelevate vicine.

Le scuole, i college e gli uffici governativi non essenziali rimarranno chiusi almeno fino a domenica, mentre molte strade e ponti chiave sono sott’acqua. Arvind Kejriwal, a capo del governo dello Stato di Nuova Delhi, ha dichiarato che gli ufficiali dell’esercito e gli ingegneri stavano lavorando per “cercare di impedire all’acqua di entrare in città“, avvertendo che sabato erano previste altre piogge.