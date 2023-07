USA, alluvioni record in Vermont: in un giorno la pioggia di 2 mesi, immagini come in Romagna

MeteoWeb

Il New England è stato travolto da piogge torrenziali e alluvioni catastrofiche, con scene che ricordano quelle recenti in Romagna. Colpiti in particolare il Vermont e la sua capitale Montpelier, dove in un giorno è caduto l’equivalente di due mesi di pioggia, con alcune località che hanno registrato oltre 200mm di pioggia. Le immagini sono apocalittiche: strade trasformate in fiumi, auto galleggianti, case semi sommerse dall’acqua, evacuazioni in barca.

A Montpelier, una diga appena a monte minaccia di tracimare. L’alluvione ha già causato danni per decine di milioni di dollari, hanno detto le autorità, e altri ne seguiranno: se l’acqua si riversa sulla diga sul fiume Winooski che scorre attraverso Montpelier, potrebbe arrivare nei quartieri dove le inondazioni sono già all’altezza dei fianchi. Il fiume Winooski ha superato il livello di sei metri, 30cm in meno di quello raggiunto con l’uragano Irene nel 2011 e il secondo più alto dalla storica alluvione del 1927.

Non ci sono state segnalazioni di feriti o morti legati alle inondazioni nel Vermont, dove le squadre di soccorso acquatiche, aiutate dagli equipaggi di elicotteri della Guardia Nazionale, hanno effettuato più di 100 salvataggi, ha detto la Vermont Emergency Management. Sono stati allestiti rifugi nelle chiese e nei municipi, ma almeno un rifugio ha dovuto chiudere a causa dell’aggravarsi delle inondazioni. Fornire cibo e acqua a più di 200 persone in un altro rifugio a Barre è stata una sfida. “Stiamo cercando di trovare percorsi per far arrivare loro i rifornimenti“, ha detto John Montes, funzionario regionale per i disastri della Croce Rossa americana del New England settentrionale. “È stata un po’ una lotta a causa delle condizioni”.

La lenta tempesta ha raggiunto il New England dopo aver colpito parti di New York e del Connecticut domenica 9 luglio. Alcune comunità hanno ricevuto tra 180 e 230mm di pioggia lunedì notte. Secondo il National Weather Service, il fiume Connecticut, ingrossato dalle forti piogge nel Vermont, dovrebbe superare la fase di inondazione mercoledì a Hartford e nelle città a sud, causando inondazioni da lievi a moderate.

Il manager della città di Montpelier Bill Fraser ha avvertito che la diga di Wrightsville, che si trova a diverse miglia a nord del North Branch del Winooski River, potrebbe superare la capacità per la prima volta. “Ci sarebbe una grande quantità di acqua in arrivo a Montpelier che si aggiungerebbe drasticamente ai danni delle inondazioni esistenti”, ha detto, aggiungendo che ci sono poche opzioni di evacuazione rimaste. “Le persone nelle aree a rischio potrebbero dover andare ai piani superiori delle loro case”.

Alluvione in Vermont, auto trascinate dall'acqua a Ludlow

Squadre della North Carolina, del Michigan e del Connecticut hanno raggiunto le città che erano state bloccate a causa delle inondazioni. “Non vedevamo una pioggia simile da ‘Irene’”, ha detto il Governatore Phil Scott. Quella tempesta ha ucciso sei persone nello stato, spazzato via le case dalle fondamenta e danneggiato o distrutto più di 200 ponti e 800 chilometri di autostrada. Ma Irene è durata 24 ore, ha detto Scott. “Stiamo ricevendo altrettanta pioggia, se non di più. Sta succedendo per giorni. Questa è la mia preoccupazione. Non è solo il danno iniziale. È l’ondata, la seconda e la terza ondata“, ha detto il Governatore.

Decine di strade e autostrade sono state chiuse, con allerte per alluvioni lampo ancora in vigore per gran parte dello stato, dal confine del Massachusetts al Canada. Il National Weather Service di Burlington ha detto che per giovedì 13 luglio è prevista ancora altra pioggia. L’allerta alluvioni interessa anche il New Hampshire.

Alluvione in Vermont, strade come fiumi a Barre

Colpito anche lo stato di New York

Una delle località più colpite è stata la Hudson Valley di New York, dove una donna identificata dalla Polizia come Pamela Nugent, 43 anni, è morta mentre cercava di scappare dalla sua casa allagata nella frazione di Fort Montgomery. L’Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point è stata colpita da oltre 200mm di pioggia che ha fatto scivolare detriti su alcune strade e ne ha spazzate via altre. “230mm di pioggia in questa comunità”, ha detto il governatore di New York Kathy Hochul durante un briefing a Highland Falls, appena a sud dell’accademia sulla riva occidentale del fiume Hudson. “Lo definiscono un ‘evento di 1.000 anni'”.

Dichiarato lo stato di emergenza per il Vermont

Il Presidente Joe Biden, presente al vertice annuale della NATO in Lituania, ha dichiarato lo stato di emergenza per il Vermont e ha autorizzato l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze ad aiutare a coordinare gli sforzi di soccorso in caso di calamità e fornire assistenza. La Casa Bianca continuerà a monitorare l’impatto, ha detto l’addetto stampa Karine Jean-Pierre, esortando le persone a restare “al sicuro e seguire i protocolli di sicurezza”.