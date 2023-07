Incidente sulle Alpi svizzere: morta alpinista caduta per 30 metri

MeteoWeb

Un’alpinista svizzera di 59 anni, residente a Ginevra, è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto domenica scorsa sul Dom, nel massiccio del Mischabel, sulle Alpi elvetiche. Lo ha comunicato la Polizia del Cantone Vallese. La vittima faceva parte di un gruppo di sette scalatori ed è caduta per 30 metri durante la discesa. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Berna da Air Zermatt, è deceduta il giorno dopo.