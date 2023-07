Alpinista ferito sul Monte Bianco: negativi i tentativi di recupero per maltempo

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino valdostano, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves-Courmayeur, ha effettuato ancora una serie di tentativi di recupero di due alpinisti bloccati sulla Punta Brendel, con esito negativo causa vento forte. Uno dei due ha riferito di essere rimasto vittima di un trauma da caduta. È stato possibile però lasciare materiale per il bivacco notturno e anche due corde. L’alpinista infortunato ha fatto sapere ai soccorritori di essere in condizioni tali da poter tentare la discesa in autonomia. Rimarrà pertanto in contatto con l’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in Centrale Unica del Soccorso nelle prossime ore. Nel primo pomeriggio si era tentato un primo avvicinamento con l’elicottero Sa1 con esito negativo a causa del vento forte.

Oltre a questo, il Soccorso Alpino valdostano ha eseguito oggi altre 11 missioni di soccorso (e 8 ieri), in elicottero, per la maggior parte per incidenti durante l’attività sportiva-escursionistica in montagna. Nessuno dei pazienti risulta in condizioni gravi.