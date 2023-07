Sorpresi dal maltempo, alpinisti bloccati sul massiccio del Monte Bianco

MeteoWeb

Due alpinisti sono bloccati sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco, a 4.060 metri di quota: hanno riferito agli operatori di essere in difficoltà perché sono stati sorpresi dal maltempo. Proprio a causa delle avverse condizioni meteo, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano non può alzarsi in volo. I due si trovano nella zona di Punta Margherita, a quota 4.060 metri.