Alpinisti bloccati sul Gran Paradiso, soccorsi via terra

Una squadra di soccorritori è intervenuta via terra per recuperare una cordata di alpinisti di nazionalità belga, tutti illesi, rimasti bloccati sul ghiacciaio della Tribolazione, sul Gran Paradiso. Il gruppo era partito dal bivacco Paul a Cogne, ma lungo la salita verso il Gran Paradiso ha chiamato la centrale unica del soccorso in quanto non riusciva a procedere per la stanchezza. L’elicottero del Soccorso alpino valdostano, a causa del vento, non è riuscito ad alzarsi in volo.

”Una squadra di tecnici del Soccorso alpino valdostano – spiegano i soccorritori – è salita così sul Gran Paradiso lungo la via normale per poi scendere fino a raggiungere gli alpinisti in difficoltà sul versante opposto. Gli alpinisti sono stati portati in vetta e poi accompagnati lungo l’itinerario di rientro sulla via normale del Gran Paradiso, fino a una quota in cui è stato possibile imbarcarli in elicottero”. Sono stati visitati dal medico dell’equipaggio, ma stavano tutti bene per cui sono stati lasciati a Valsavarenche.