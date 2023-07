Alto Adige: perde controllo del parapendio, grave un turista tedesco

MeteoWeb

Un turista tedesco di 57 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente con il parapendio verificatosi stamattina a Campo Tures. L’allarme è scattato intorno alle 12: secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio parapendio per un errore di pilotaggio nella fase di atterraggio, precipitando al suolo da un’altezza di circa cinque metri. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 48.

L’uomo, soccorso dal personale della croce bianca e dal medico d’urgenza, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano dove è ricoverato con un politrauma. Non è in pericolo di vita.