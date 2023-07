Alto Adige: scatta l’esame obbligatorio del DNA per i cani

MeteoWeb

In Alto Adige dal 2024 scatta l’esame obbligatorio del DNA per i cani. Tutti i proprietari di cani della provincia di Bolzano, devono fare eseguire i test DNA ai propri cani, in modo che dalle feci lasciate incautamente nelle strade possano essere associate ad un individuo ben preciso. Per i padroni dei cani, il termine ultimo per gli esami genetici dei loro cani è il 31 Dicembre 2023. Con questa modalità, sarà possibile risalire prontamente ai proprietari di cani che non effettuano le operazioni di pulizia per le delezioni dei propri cani.