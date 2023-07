Alto Adige: turista tedesca precipita per 200 metri e muore

MeteoWeb

Oggi in Alto Adige una turista tedesca di 46 anni di Monaco di Baviera è morta, dopo essere precipitata per circa 200 metri mentre stava compiendo un’escursione sul Gran Pilastro, vetta di 3.510 metri lungo la cresta di confine tra Italia (zona Val Ridanna nei pressi di Vipiteno) e l’Austria. Stando ad alcuni testimoni, la donna è inciampata nei suoi bastoncini mentre si trovava sulla cresta sommitale a circa 100 metri dalla vetta. L’escursionista è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Vipiteno, la Guardia di Finanza di Vipiteno ed il medico di emergenza trasportato in quota dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.