Nuove speranze per i Delfini di fiume dell’Amazzonia: così l’intelligenza artificiale li potrà salvare

Il monitoraggio acustico tramite l’eco-localizzazione potrebbe essere usato per tracciare i movimenti di due specie di delfini d’acqua dolce in via di estinzione che abitano parti inaccessibili del bacino amazzonico – il boto (o delfino di fiume rosa) e il tucuxi – e le loro interazioni sociali con la popolazione, come riporta un articolo pubblicato di recente sulla rivista Scientific Reports. Gli esperti si sono concentrati sui movimenti e sul comportamento dei delfini che potrebbero contribuire alle strategie di conservazione per queste specie.

Il boto (Inia geoffrensis) e il tucuxi (Sotalia fluviatilis) sono entrambi minacciati dall’attività umana, in particolare dai pescatori e dalla pressione dell’agricoltura, dell’estrazione e della costruzione di dighe. Durante la stagione umida (da aprile ad agosto), entrambe le specie di delfini si spostano nelle foreste di pianura alluvionale (note come várzea) che confinano con i canali fluviali alla ricerca di pesci d’acqua dolce.

Il monitoraggio dei delfini di fiume tramite l’intelligenza artificiale

Tuttavia, la pianura alluvionale e la vegetazione rendono estremamente difficile il tracciamento dei delfini, tramite le barche o i droni Firenze Erbs, Michel André e i colleghi hanno usato cinque idrofoni sommersi a profondità compresa tra i 3 e i 5 metri per rilevare 800 chilometri quadrati della riserva per lo sviluppo sostenibile Mamirauá in Brasile, dove si incontrano i fiumi Solimões e Japurá. Le registrazioni sono state prese dai canali fluviali e dalle baie di confluenza, dai laghi di pianura alluvionale e dalla foresta inondata in momenti diversi durante le stagioni umide e asciutte tra giugno 2019 e settembre 2020.

Gli autori hanno usato algoritmi di deep learning – noti come Rete Neurale Convoluzionale – e dati sonori raccolti manualmente dai sondaggi delle navi per classificare automaticamente i suoni rilevati come clic di eco-localizzazione dei delfini, rumori dei motori delle barche o pioggia con una precisione rispettivamente del 95, 92 e 98%.

I ricercatori hanno rilevato che la presenza di delfini è aumentata dal 10% del giorno al 70% nella baia e nel canale fluviale con l’aumento del livello dell’acqua tra novembre e gennaio. Questo approccio tramite l’intelligenza artificiale potrebbe fornire preziose informazioni per le strategie di conservazione.

Il tracciamento acustico è meno invasivo

Inoltre, è importante considerare che il suono come metodo di tracciamento è meno invasivo rispetto alle tecniche convenzionali che si basano sulla geolocalizzazione, il monitoraggio dalle barche o con droni. I ricercatori hanno posizionato microfoni sottomarini nell’Amazzonia per catturare i suoni dei delfini. Per distinguere questi suoni dal rumore della giungla amazzonica, i ricercatori hanno utilizzato la tecnologia AI. La rete neurale è stata addestrata per identificare tre tipi di suoni: delfino, pioggia e motori delle barche.

In seguito al monitoraggio effettuato, gli autori dello studio suggeriscono che i delfini stanno usando questi corsi d’acqua per entrare nella pianura alluvionale. I delfini di fiume boto e le femmine con i cuccioli hanno trascorso più tempo nelle pianure alluvionali rispetto ai maschi, sia a causa della ricca abbondanza di prede o perché è un ottimo riparo contro il comportamento aggressivo dei maschi. Durante la stagione di bassa marea, i delfini di fiume si concentrano nel fiume principale dell’Amazzonia.

Le conclusioni dello studio

Gli habitat preferiti sono dove due o più corsi d’acqua confluiscono (ad es. piccoli affluenti o canali più grandi di fiumi principali), baie, laghi e margini del fiume. Quando i livelli dell’acqua iniziano a salire, i delfini di fiume seguono i movimenti dei pesci ed entrano attraverso i canali fluviali. I boto si sono altamente adattati all’ambiente ingombro di alghe, grazie a vertebre cervicali non utilizzate che forniscono maggiore sensibilità al collo e dall’unica articolazione della spalla che consente una più ampia gamma di rotazione dei dispositivi di fissaggio che aumenta di gran lunga la loro capacità di movimento.

Una volta che i livelli dell’acqua iniziano a scendere, i delfini si spostano di nuovo ai fiumi principali, probabilmente per evitare l’intrappolamento. I boto sembrano utilizzare habitat preferenzialmente differenti in base alla loro età e allo stato riproduttivo. I maschi e le femmine Boto senza i cuccioli sembrano preferire habitat simili e presentano modelli di movimento simili ai loro simili nei principali fiumi della foresta della Várzea. D’altra parte, le femmine con cuccioli e gli animali ancora non maturi trascorrono più tempo negli habitat della Várzea (che comprende le baie e i canali) rispetto al fiume principale, a volte non tornando ai fiumi principali durante la stagione in cui l’acqua rimane bassa, sempre se il livello dell’acqua rimane comunque sufficiente.