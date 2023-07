Amazzonia: salvato un turista italiano disperso

MeteoWeb

Un turista italiano disperso nella giungla amazzonica da mercoledì scorso è stato localizzato dalle autorità locali. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali. Non si conosce al momento l’identità del turista, ma secondo i portavoce dei vigili del fuoco di Presidente Figueiredo, una città a circa 150 chilometri a sud del confine con la Colombia, è stato individuato nel mezzo della giungla “in uno stato di confusione“.

Nonostante sia provato e indebolito, le sue condizioni sono apparse nuove ed è stato trasferito in un ospedale a Presidente Figueiredo per sottoporsi a test, come hanno annunciato le autorità. La città conta circa 25.000 abitanti e negli ultimi anni è diventata meta del turismo d’avventura, oggi una delle principali attività economiche della zona