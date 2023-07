Amazzonia: l’Ue lancia un programma di conservazione

MeteoWeb

Nel corso della conferenza svoltasi per tre giorni nella città colombiana amazzonica di Leticia, il Commissario europeo per l’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha annunciato un programma per combattere la deforestazione e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia, finanziato dall’Ue con 35 milioni di euro. Il progetto, che ha una durata quinquennale e che rientra nel piano Global Gateway comunitario di investimenti internazionali, avrà tre obiettivi: combattere la deforestazione e gli incendi forestali, proteggere le comunità indigene e stimolare uno sviluppo sostenibile nel bacino amazzonico.

L’annuncio è stato fatto durante una conferenza tecnico-scientifica a cui hanno partecipato i Ministri dell’Ambiente degli otto Paesi latinoamericani con interessi in Amazzonia, che è stata chiusa dagli interventi dei Presidenti di Colombia e Brasile, Gustavo Petro e Luiz Inacio Lula da Silva. “Sono felice di essere tornato a Letícia, cuore della foresta amazzonica – ha dichiarato Sinkevicius in un video diffuso attraverso il suo profilo Twitter – perché stiamo lanciando un programma (…) dedicato a garantire che faremo un passo in più nella conservazione dell’Amazzonia”. Lo svilupperemo, ha concluso “insieme alle popolazioni locali, costruendo capacità e migliorando i loro mezzi di sussistenza”. Durante la sua partecipazione all’incontro di Leticia, il commissario Ue ha anche incontrato, fra gli altri, il Ministro dell’Ambiente del Brasile, Marina Silva.