Ambiente, Marevivo: raccolti 163 sacchi di rifiuti alla foce del fiume Platani in 3 mesi

Sono in totale 163 i sacchi di rifiuti raccolti negli ultimi tre mesi presso la spiaggia della Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani. Ciò è stato possibile grazie ai volontari dell’Associazione Ambientalista Marevivo Onlus che ha aderito alla campagna internazionale TeamSeas di Ocean Conservancy. Il bottino, del peso totale di 1047.7 kg, è stato raccolto nel corso di sei pulizie che si sono svolte da Aprile ad oggi in diversi tratti di spiaggia della riserva. Oltre agli educatori ambientali di Marevivo hanno collaborato alcune scuole come il Liceo Martin Luther King di Favara, il Liceo Foscolo di Canicattì, l’Istituto di istruzione secondario Crispi di Ribera e l’Amato Vetrano di Sciacca. Le operazioni di pulizia hanno anche coinvolto i giovani ospiti stranieri del progetto Erasmus+ “Blue is the new green” e diversi volontari accorsi dalla provincia di Agrigento e persino da Serradifalco.

Ieri mattina si è svolta l’ultima delle sei pulizie in programma che ha consentito di raccogliere 21 sacchi di rifiuti per un totale di 144,5 kg. Presente anche una delegazione del Comune di Ribera con il Sindaco Matteo Ruvolo, il vicesindaco Leonardo Augello e l’assessore Giuseppe Maria Sgró, che hanno supportato sin dall’inizio la campagna ecologica di Marevivo.

I dati sulle quantità raccolte saranno inseriti nei report elaborati annualmente da Ocean Conservancy per monitorare lo stato di salute delle coste e studiare quali soluzioni mettere in campo per contrastare sempre più efficacemente l’abbandono di rifiuti sulle spiagge e in mare.

La campagna di pulizie ha visto anche la collaborazione del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 9 – servizio per il territorio di Agrigento e del Comune di Cattolica Eraclea.

“L’impegno di Marevivo per il mare ed i fiumi non si ferma qui e continuerà nelle prossime settimane su tantissime altre spiagge con tante nuove iniziative volte a sensibilizzare i bagnanti sull’importanza del rispetto e della tutela del mare – dichiara Fabio Galluzzo di Marevivo – già da giorni i nostri volontari sono presenti su quattro spiagge siciliane rientranti nella rete Natura 2000 e lì opereranno per tutta la stagione estiva. È importante richiamare l’attenzione della gente sui risultati che possono essere raggiunti con comportamenti responsabili comuni”.