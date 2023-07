L’astronauta dell’ESA Mogensen diventerà comandante della ISS

MeteoWeb

L’astronauta Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sarà il prossimo comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da settembre fino all’inizio del 2024, durante la sua missione Huginn nell’ambito della Expedition 70. Diventerà dunque il primo danese e il sesto europeo a ricoprire questo importante ruolo. Lo annuncia l’ESA. Mogensen volerà sulla ISS ad agosto con la missione Crew-7, di cui piloterà la navetta Crew Dragon, e una volta in orbita, a settembre, riceverà la chiave simbolica della stazione orbitante dalle mani dell’attuale comandante, il russo Sergey Prokopyev (in carica dal 12 ottobre scorso, quando prese il testimone dall’italiana Samantha Cristoforetti).

Mogensen resterà al comando per cinque mesi, diventando l’europeo che avrà ricoperto più a lungo questa posizione. “È un grande onore per me essere il prossimo comandante della Stazione Spaziale Internazionale“, dichiara Mogensen. “Non vedo l’ora di assumermi le responsabilità e garantire un’ottima permanenza a tutti i membri dell’equipaggio durante la Expedition 70”.

La Stazione Spaziale Internazionale ha avuto un comandante sin dalla prima spedizione nell’ottobre 2000: William Shephard, astronauta della NASA, è stato il primo. Da allora ci sono stati 73 comandanti, con alcuni astronauti che hanno assunto più volte il ruolo. Mogensen seguirà le orme degli ex comandanti europei Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, Luca Parmitano, Alexander Gerst e Frank De Winne.