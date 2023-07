Antibiotico resistenza, Vaia smentisce: “non c’è nessuna emergenza”

MeteoWeb

“Antibiotico resistenza? Non siamo di fronte ad una nuova emergenza“: è quanto ha dichiarato a RaiNews24 il direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia. “Il problema c’è e noi ne stiamo parlando e ce ne stiamo occupando ormai da tempo. La soluzione non può essere solo quella del comportamento del cittadino, che deve essere corretto evitando l’eccessivo consumo di farmaci, o fare nuovi antibiotici o nuove molecole. Questa è solo una parte della soluzione, ” ha sottolineato.

“Il problema va affrontato in una visione One Health: la salute è strettamente interconnessa con l’ambiente nel quale viviamo e quindi col mondo animale e col mondo vegetale. Penso agli animali: li alleviamo dando loro antibiotici e quindi contribuiamo alla crescita di questa antibiotico resistenza. Dobbiamo pensare a un nuovo New Green Deal di cui si devono rendere protagonisti i giovani che sono sempre stati gli attori principali dei cambiamenti epocali“. “Abbiamo bisogno di vedere un rapporto diverso tra uomo e natura. Dico ai giovani: ragazzi, costruite un mondo migliore che forse noi non siamo stati in grado di costruire,” ha concluso