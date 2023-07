Arrivato a destinazione il primo treno diretto Roma-Pompei

MeteoWeb

E’ arrivato a destinazione il primo Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. Il treno e’ partito intorno alle ore 9:20 dal binario 1 della stazione Termini di Roma. Presenti a bordo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, e il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

L’inaugurazione del treno diretto Roma-Pompei “dimostra l’attenzione che questo governo rivolge al suo straordinario patrimonio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Sono molto contenta – ha affermato – di partecipare al viaggio inaugurale del treno ad alta velocita’ che collega direttamente la citta’ eterna a Pompei, uno dei siti archeologici di cui andiamo maggiormente fieri.”

“Il nostro obiettivo e’ quello di collegare il grande patrimonio che abbiamo anche a una fruibilita’ e a una facilita’ di raggiungimento che in tempi come questi e’ fondamentale, e mettere cosi’ insieme la nostra cultura e tradizione con la modernita’ che offre il nostro tempo. Voglio ringraziare l’iniziativa del ministro Sangiuliano e Ferrovie italiane per il segnale importante che danno su un sito come questo. Pompei, fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi dove l’Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze.”

“Oggi e’ uno dei luoghi nei quali possiamo dimostrare che, grazie al lavoro di tanti attori, l’Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. Oggi un’altra inaugurazione importante all’interno del parco archeologico. Sono fiera di questo lavoro che speriamo di replicare in altri luoghi e che dimostra l’attenzione di questo governo verso il suo straordinario patrimonio”, ha concluso Meloni.

“Ringrazio il presidente Meloni per l’attenzione che da’ con la sua presenza a questa iniziativa. Siti come questo di Pompei, ma tante altre bellezze della nostra nazione, sono la geografia identitaria del nostro popolo e sono anche una grande opportunita’ di sviluppo socio-economico. Dobbiamo tutelare e preservare, ma anche sviluppare la cultura che deve diventare grande occasione per farci conoscere nel mondo. Stiamo lavorando alla costruzione di un nuovo immaginario italiano che sia positivo in tutto il mondo”. Lo ha affermato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, al Parco Archeologico di Pompei.