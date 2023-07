Aspartame, OMS: “probabilmente cancerogeno”

MeteoWeb

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di avere classificato l’aspartame, dolcificante artificiale spesso contenuto in alcuni tipi di bibite, come “probabilmente cancerogeno per l’uomo“, lasciando però invariato il livello di assunzione giornaliera accettabile. “Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli. Stiamo solo consigliando un po’ di moderazione,” ha evidenziato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell’OMS, presentando i risultati di due revisioni delle prove disponibili.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’OMS ha effettuato la sua prima valutazione della cancerogenicità dell’aspartame durante un incontro a Lione, in Francia, dal 6 al 13 giugno. “Il gruppo di lavoro ha classificato l’aspartame come possibilmente cancerogeno per l’uomo,” ha riferito l’OMS. È stato inserito nella categoria Gruppo 2B, sulla base di test che riguardavano specificamente il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato. Altri test sono stati effettuati su animali da laboratorio. “Il problema è per i grandi consumatori,” ha affermato Branca. “Chi beve una bibita ogni tanto non dovrebbe preoccuparsi,” ha concluso.