Astronomia, Matteo Renzi: “brividi per le immagini di Euclid”

“Il telescopio spaziale europeo Euclid sta inviando le prime foto dalle galassie più remote dell’universo. Vengono i brividi a vedere, pensare, immaginare. L’Europa che dobbiamo costruire è quella che si lancia in progetti ambiziosi e strategici come questo, non quella che si perde nella burocrazia e nel sovranismo“. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un post su Facebook.