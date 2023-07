Ultima Generazione: attivisti bloccano aeroporti Amburgo e Dusseldorf

MeteoWeb

Gli attivisti per il clima di Letzte Generation, Ultima Generazione, sono riusciti a entrare sulle piste degli aeroporti di Amburgo e Dusseldorf e hanno bloccato i decolli. Non si conoscono in questo momento gli effetti della protesta sul traffico aereo, tuttavia l’aeroporto di Amburgo ha confermato su Twitter che il decollo dei voli è stato sospeso. Ad Amburgo cominciano oggi le vacanze d’estate. Secondo la stampa locale, gli attivisti per il clima si sono incollati all’asfalto. Già nel novembre scorso, gli attivisti di Ultima Generazione avevano bloccato per due ore l’aeroporto di Berlino.