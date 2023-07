Australia, Agenzia Spaziale India: l’oggetto misterioso sulla spiaggia è parte di razzo

MeteoWeb

Il grosso cilindro metallico ritrovato su una spiaggia australiana ha destato l’interesse di tutto il mondo ma adesso il mistero è stato risolto: “Fa parte di un razzo“. Lo ha reso noto il capo dell’agenzia spaziale di New Delhi, S. Somanath, sostenendo però di non poter confermare se appartiene o meno a un lancio indiano senza averlo visto e analizzato. L’oggetto lungo 2,5 metri e largo altrettanto su una spiaggia a 250 km a nord di Perth aveva suscitato un’ondata di curiosità, insieme a speculazioni: inizialmente era stato ipotizzato che potesse far parte dell’MH370, un aereo scomparso al largo della costa occidentale dell’Australia nel 2014 con 239 passeggeri a bordo.

Ma gli esperti di aviazione hanno sostenuto che l’oggetto non poteva provenire da un aereo commerciale e che forse si trattava di un serbatoio di carburante di un razzo caduto nell’Oceano Indiano. Da qui l’ipotesi che facesse parte dell’ultimo lancio compiuto venerdì scorso dall’agenzia spaziale indiana per inviare in orbita la navicella spaziale Chandrayaan-3. Tuttavia, contro questa tesi c’è il fatto che il cilindro sembra essere rimasto in acqua per almeno alcuni mesi.