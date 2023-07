Australia: marinaio e il suo cane salvati dopo 2 mesi alla deriva in mare

MeteoWeb

In Australia, un marinaio australiano di 51 anni e il suo cane sono stati salvati dopo due mesi passati alla deriva nell’Oceano Pacifico, sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo. Tim Shaddock e il suo cane Bella sono partiti in aprile con un catamarano dalla città messicana di La Paz. Il programma del marinaio era quello di navigare per circa 6 mila km prima di gettare l’ancora nella Polinesia francese.

Ma il mare grosso ha danneggiato l’imbarcazione e messo fuori uso i dispositivi elettronici, e l’uomo e il suo cane sono andati alla deriva nel Pacifico. Come ha raccontato ai suoi soccorritori, quando il diportista è stato salvato, gli era rimasta “solo l’attrezzatura da pesca” barba ispida, diversi kg in meno a causa della fame, ha detto di sentirsi “in ottima salute. Ho attraversato una prova molto difficile” ma “ora ho solo bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato a lungo da solo in mare“. Shaddock e Bella verranno trasportati presto in Messico.