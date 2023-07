I colori dell’autunno a New York visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Una nuova spettacolare immagine Copernicus Sentinel-2 mette in evidenza i colori dell’autunno nella regione meridionale dello Stato di New York, negli Stati Uniti. Le diverse tonalità di marrone nell’immagine, di novembre 2022, catturano i colori dell’autunno. Ciò è particolarmente evidente nella parte superiore dell’immagine, dove le montagne e le foreste sono tipiche della regione.

New York è uno degli Stati più popolosi degli Stati Uniti. In questa immagine, in alto a sinistra vediamo l’area intorno al fiume Hudson, attraverso la città di New York seguiamo il fiume verso sud, fino alle coste atlantiche di Long Island, che domina il centro dell’immagine. Long Island si trova quasi parallela alla costa meridionale del Connecticut, separate da Long Island Sound – un’insenatura lunga 145 km dell’Oceano Atlantico settentrionale.

I toni più chiari di blu nelle acque della Long Island Sound e di Great South Bay – la laguna sulla costa meridionale dell’isola – mostrano i sedimenti a forma di vortici causati dalle correnti superficiali.

Visibile come un’area grigia a ovest di Long Island è la città di New York. Comprende cinque distretti, con l’isola di Manhattan al centro delimitata dai fiumi Hudson, East e Harlem. L’incontro dei fiumi Hudson e East ha formato uno dei più grandi porti naturali del mondo. Separato da New York dal fiume Hudson, anche parte del New Jersey è visibile nella porzione in basso a sinistra dell’immagine.

Ingrandendo l’immagine, è possibile individuare una serie di luoghi iconici, tra cui il rettangolo verde di 340 ettari di Central Park al centro dell’isola di Manhattan, il Ponte di Brooklyn – uno dei tre ponti che collegano Brooklyn e Manhattan – e Liberty Island, con la famosa Statua della Libertà, che si trova all’estremità della punta meridionale di Manhattan.