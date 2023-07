Azione dimostrativa di Ultima Generazione ad Ancona

MeteoWeb

Azione dimostrativa di Ultima Generazione oggi ad Ancona. Un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con la scritta “Non paghiamo il fossile”, mettendosi all’altezza di un semaforo, all’inizio del viale della Vittoria. Non ci sono stati blocchi al traffico: quando il semaforo era verde per le auto, gli attivisti si spostavano al lato della strada.

Appena scattava il rosso, tornavano davanti agli automezzi. “E’ un’azione di piccolo disturbo – ha spiegato all’ANSA Maria Letizia Ruello, una delle dirigenti nazionali del movimento, che ha fatto anche voantinaggio tra le auto e tra i passanti – per quello che sta succedendo, per far ascoltare la nostra richiesta: basta mettere soldi pubblici, i soldi delle nostre tasse, sulle industrie che lucrano sule compagnie del fossile che ci compromettono il futuro”.

“Spendiamo bene i nostri soldi – ha aggiunto -, la transizione ecologica sarà difficile da fare, spendiamo i soldi per renderla socialmente sostenibile. Siamo qui per questo”. A controllare la manifestazione un gruppo di agenti della Digos, che al termine ha identificato i manifestanti.