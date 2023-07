Balena avvistata tra Ponza e Terracina: “Una piccola regina”

MeteoWeb

Per i turisti è già un mito: “la regina di Terracina”, una piccola balena che da giorni sguazza fra le acque del litorale laziale. Sono tanti gli avvistamenti dei bagnanti di numerose località: Terracina, Palmarola e Ponza, dove decine di spettatori hanno potuto ammirare in acqua le acrobazie del cetaceo, un piccolo capodoglio di circa 8 metri, per nulla intimorito dalle barche e dalla presenza umana. “

Che meraviglia, non ci credo”: ad immortalare la piccola balena mentre nuotava al largo tra Terracina e Ponza è stato un gruppo di persone a bordo di un’imbarcazione, “mamma mia, che bella, è piccola”.La balena è stata vista anche nei giorni successivi. Ieri ad esempio nuotava felice tra Terracina e Palmarola. Per la gioia di chi è riuscito a vederla.