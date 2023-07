La Bei porta a 45 miliardi i fondi per porre fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili

MeteoWeb

La Banca europea degli investimenti ha deciso di portare a 45 miliardi di euro i fondi aggiuntivi destinati ai progetti in linea con RepowerEE, il piano pensato per porre fine alla dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili, con la possibilità di finanziare la produzione nelle tecnologie strategiche individuate nel piano Ue Net-Zero. Lo rende noto la Bei in una nota. Il finanziamento aggiuntivo rappresenta un aumento del 50% rispetto al pacchetto originale di 30 miliardi di euro già annunciato nell’ottobre 2022. Ulteriori finanziamenti dovrebbero mobilitare oltre 150 miliardi di euro di investimenti entro il 2027.

Il Consiglio di amministrazione della Bei ha anche approvato 10 miliardi di euro in nuovi prestiti per progetti su energia, innovazione, investimenti aziendali, istruzione, nonché per le infrastrutture idriche distrutte dal terremoto in Turchia. Le approvazioni includono nuova generazione di energia eolica e solare in Spagna e Austria, aggiornamenti della rete in Italia e una Gigafactory per la produzione di celle di batterie per veicoli elettrici in Francia.