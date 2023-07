Belluno: scivola da una panchina e cade in un dirupo

MeteoWeb

In provincia di Belluno, a causa di un fatale incidente, ieri un uomo di 57 anni è morto è scivolato da una panchina dove si era seduto ed è caduto in dirupo. Il fatto è avvenuto nella razione di Noach de La Valle Agordina, nel bellunese. Il turista era andato a vedere il panorama dal belvedere insieme ad un’amica e aveva deciso di sedersi su una panchina per riposarsi.

Probabilmente, a causa di una sbilanciamento mentre era seduto, è caduto nel vuoto. L’amica ha chiamato subito i soccorsi e il Soccorso Alpino ottenute le coordinate del luogo, è intervenuto sul posto, con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato con un verricello di 40 metri tecnico di elisoccorso e medico.

A causa dei traumi fatali, ogni tentativo di salvarlo è risultato vanno e il medico ha constatato il decesso dell’uomo – caduto una ventina di metri da un salto di roccia e ruzzolato nel bosco ripido altri 30. Per l’intervento ha lavorato una squadra di nove soccorritori che si è calata tra la vegetazione, ha imbarellato la salma e ha provveduto al suo recupero, sollevandola fino alla strada sterrata con il supporto di un argano.