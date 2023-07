Bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa nel Vicentino

MeteoWeb

Tragedia nel Vicentino. Un bambino di 2 anni è morto annegato nel pomeriggio nella piscina di un’abitazione privata a Cavazzale di Monticello Conte Otto. I genitori hanno lanciato l’allarme e sul sul posto è giunto il personale del Suem 118 che ha provato a lungo a rianimare il piccolo. Purtroppo le condizioni erano disperate e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.

Secondo una ricostruzione, il piccolo si è avvicinato alla piscina senza essere visto, è scivolato sul bordo con un piede, finendo in acqua. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene (Vicenza), cui ora spetterà il difficile compito di ascoltare i due genitori, per capire come sono andate veramente le cose, se tutto si è svolto in pochi attimi, o se il bimbo è rimasto senza la custodia di un adulto più a lungo.