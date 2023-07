Blitz degli ecologisti Just Stop Oil al ‘British Open’ di golf

MeteoWeb

Gli attivisti ambientali del gruppo Just Stop Oil, abituati ad azioni in occasione di eventi sportivi, sono stati arrestati venerdì dopo aver fatto irruzione nel campo da golf del British Open nel nord dell’Inghilterra, agitando fumogeni e scaricando polvere arancione sul green. In un comunicato stampa, il gruppo Just Stop Oil, che chiede la cessazione dell’esplorazione di idrocarburi nel Regno Unito, ha indicato che tre dei suoi attivisti hanno preso parte a questa operazione avvenuta a livello della buca numero 17, a Hoylake, vicino a Liverpool.

“Intorno alle 12.20” hanno “attivato un fumogeno e lanciato polvere arancione sul green, prima di essere portati via dalla sicurezza”, si legge in una nota. La polizia del Merseyside ha poi fatto sapere che quattro persone sono state arrestate “con l’accusa di appartenere a Just Stop Oil” e “di aver tentato di interrompere la partita”. “Due uomini e due donne sono stati rapidamente intercettati dalla polizia e dalle guardie di sicurezza e arrestati con l’accusa di cospirazione per causare danni alla proprietà e disordini pubblici”, ha detto.