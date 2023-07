Bloccati sulle Dolomiti di Brenta, recuperati 3 alpinisti

MeteoWeb

Recuperati all’alba 3 alpinisti sulla via Maestri al Castel Alto dei Massodi sulle Dolomiti di Brenta. I tre ragazzi, di 22, 27 e 30 anni, hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112 poco prima delle 21 di ieri sera perché non erano più in grado di proseguire, a circa 150 metri dall’uscita della via, a una quota 2.400 metri. La centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, abilitato per il volo notturno ma il tentativo di recupero non è andato a buon fine poiché gli alpinisti si trovavano in una zona a strapiombo. In accordo con i 3 alpinisti, tutti illesi, i soccorritori hanno deciso di attendere le prime luci del giorno per effettuare il recupero.