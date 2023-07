MeteoWeb

Due operai sono morti e altrettanti sono rimasti feriti a causa di un’esplosione avvenuta in un silo per l’essiccazione del grano in una delle principali cooperative agricole di Palotina, nello stato brasiliano del Paraná. Nove persone risultano ancora disperse.

L’azienda proprietaria dei silos, C.Vale, ha affermato che si è trattato di “un incidente di vasta portata che ha colpito l’unità centrale di raccolta del grano a Palotina, nel Paraná occidentale, per cause ancora sconosciute“.