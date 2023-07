Brasile: la NASA pronta a collaborare in difesa dell’Amazzonia

MeteoWeb

Un nuovo satellite, nato da una collaborazione tra la NASA americana e l’agenzia indiana ISRO promette di contribuire a monitorare e preservare la foresta amazzonica in Brasile dall’inizio del nuovo anno. Questa notizia è stata data da Bill Nelson, ex senatore a capo dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti durante una visita alla sede di San José dos Campos del centro federale di ricerca dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Il satellite consentirà di vedere attraverso le chiome degli alberi della foresta in modo da capire se qualcuno ha bruciato la vegetazione sottostante e se questo possa alla fine uccidere le piante ad alto fusto” ha dichiarato Nelson, dopo aver incontrato il presidente brasiliano Lula Inacio Lula da Silva, ringraziandolo per i “suoi sforzi continui a tutela della foresta pluviale amazzonica“. Nelson ha inoltre precisato che il nuovo satellite si chiamerà Nisar e che dovrebbe essere lanciato in orbita a inizio 2024 grazie a una collaborazione con il gruppo Indian Space Research Organization (ISRO).