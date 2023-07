Incidenti in montagna, cade durante arrampicata nelle Dolomiti friulane: morto 60enne

MeteoWeb

Un uomo di 60 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 10 mentre si arrampicava in cordata sul Crodon di Brica, nelle Dolomiti Friulane. Intorno alle 13 è arrivata una chiamata al 112 da parte dei gestori del rifugio Pordenone, i quali a loro volta avevano ricevuto segnalazione da un escursionista che aveva sentito delle grida di aiuto nella zona del Cason di Brica. La Sores ha allertato la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico e il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale che ha imbarcato due tecnici a bordo per un sopralluogo.

Una volta sopra il casone, i componenti dell’equipaggio hanno individuato due persone a circa metà della parete sud del Crodon di Brica, a quota 2100 metri, una delle quali chiedeva aiuto e una ventina di metri sopra un uomo privo di sensi. Con il verricello i due tecnici sono stati calati in parete e hanno richiesto l’intervento di un medico. L’elicottero è sceso al campo base per imbarcare il medico del Soccorso Alpino che a sua volta è stato verricellato in parete e ha constatato il decesso dell’alpinista che faceva da capocordata.