Cade dal balcone dopo un colpo di calore: anziano grave a Cassino

Un colpo di calore è all’origine della caduta di un anziano dal balcone di casa a Cassino, nel Lazio. Un uomo di 87 anni è uscito sul balconcino del suo piccolo appartamento in via Lombroso dopo essersi sentito soffocare. Ma è stato peggio: l’uomo ha perso i sensi sotto il sole delle 14.30 ed è precipitato a terra dal secondo piano. Sul posto è intervenuta la Polizia con un’ambulanza del 118. Le condizioni dell’anziano sono molto gravi ed è stato trasferito in elicottero al San Camillo di Roma. Gli agenti del commissariato hanno accertato che al momento della caduta dal balcone il pensionato era in casa da solo.