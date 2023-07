Cade in cratere vulcanico alle Galapagos, salvo bimbo di 8 anni

MeteoWeb

Un bambino francese di 8 anni è stato salvato ieri dopo essere caduto in un cratere vulcanico sull’isola di Santa Cruz, nelle Isole Galapagos, secondo quanto riferito dal Parco nazionale delle Galapagos in una nota. L’incidente è avvenuto in uno dei due crateri che compongono il complesso Los Gemelos, una delle attrazioni turistiche dell’isola, la più popolata dell’arcipelago ecuadoriano, situata al centro dell’area insulare.

Il bambino ha un trauma cranico e lesioni al volto. Attualmente è “sotto osservazione” dopo essere stato trasferito all’ospedale ecuadoriano di Puerto Ayora, secondo quanto riporta EFE.

“I dettagli sono ancora sconosciuti, ma fortunatamente il rapido intervento dei soccorritori, addestrati per queste emergenze, è riuscito a farlo uscire dal fondo del cratere, a più di 100 metri,” hanno spiegato le Galapagos National Park. All’operazione di soccorso hanno partecipato vigili del fuoco, agenti di polizia, guardie forestali del Parco Nazionale, personale del Ministero della Salute Pubblica e altri volontari.