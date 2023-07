Cade in un dirupo: cercatore di funghi muore in Valtellina

MeteoWeb

Secondo cercatore di funghi morto in Valtellina in meno di 24 ore. Dopo la tragedia di ieri a Caiolo, in cui ha perso la vita il 69enne Erminio Tognini di Albosaggia (Sondrio), un 51enne originario di Mariano Comense (Como) ha perso la vita oggi precipitando in un dirupo mentre cercava funghi, in territorio comunale di Val Masino. Al momento della disgrazia, l’uomo era nei boschi in compagnia di un amico che, poco prima delle 9.30, ha subito lanciato l’allarme. Ma quando le squadre del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Val Masino, sono giunte sul luogo dell’incidente, per il cercatore di funghi non c’era più nulla da fare. Con l’ausilio dell’elicottero è stata recuperata la salma e portata all’obitorio dell’ospedale di Sondrio.

Il 51enne si chiamava Fabio Malandri ed era residente ad Ardenno, in Valtellina: di professione operaio, lascia nel dolore la moglie, occupata in un panificio del paese, e un giovane figlio.