Calabria, Anas: “Chiusa autostrada A2 per incendi in provincia di Reggio Calabria”

A causa di un incendio divampato a bordo strada, si registra traffico momentaneamente bloccato, in direzione Fasciano, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Bagnara e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento si è reso necessario, per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco tra km 408,964 ed il km 422,847. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

