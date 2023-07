Tragedia in Calabria: atleta muore improvvisamente a 35 anni

MeteoWeb

Tragedia in Calabria. Un giovane di 35 anni è morto improvvisamente ad Isola Capo Rizzuto, località in provincia di Crotone. Il giovane, Stefano Calabretta, era un calciatore della squadra locale. Con un post sulla propria pagina Facebook, l’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto ricorda una giovane vita spezzata troppo presto. “Giovane, sportivo, pieno di vita: il cuore di Stefano si è fermato troppo presto. Tutta la cittadina è scossa per la morte improvvisa di questo ragazzo di appena 35 anni e il dolore di familiari e amici è enorme. Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al forte dolore della famiglia e porgono loro le più sentite condoglianze. Ciao Stefano, Riposa in Pace!”, si legge nel post.