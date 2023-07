L’aria fresca spazza via caldo: calano le temperature e torna la pioggia in Abruzzo

MeteoWeb

Come preannunciato, l’arrivo di aria fresca ha spazzato il caldo che nelle ultime due settimane è stato protagonista anche in Abruzzo. Le temperature sono rapidamente scese di 10-12°C, tornando su valori compatibili con le medie stagionali. A Castiglione a Casauria, il termometro ora si aggira dui +23°C, lontanissimo dai quasi +43°C raggiunti nei giorni scorsi. Anche a Pescara si registrano +23°C, a Chieti +20°C, a L’Aquila +21°C.

Si abbassano le temperature anche in alta montagna: al Rifugio Franchetti, sul Gran Sasso, a 2.433 metri di altitudine, ad esempio, al momento si registrano +9°C, mentre stamani il termometro era sceso fino a +7°C.

Non è mancata la pioggia oggi in Abruzzo: a macchia di leopardo si sono registrate intense precipitazioni, soprattutto nelle zone collinari. Per domani, invece, non si prevedono problemi: il clima sarà estivo con temperature in linea con la media stagionale.

