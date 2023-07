Caldo, altri 8 record battuti oggi in Italia: stabilito anche un nuovo primato europeo | DATI

MeteoWeb

Si conclude un’altra giornata da record per il caldo che arroventa il Sud Italia, mentre il Nord è ancora alle prese con il maltempo estremo. Sardegna e Sicilia si confermano come le regioni più roventi, avendo raggiunto oggi picchi di +47-48°C e stabilito nuovi record. In totale oggi in Italia sono stati stabiliti 8 record di caldo. Con i +48,2°C registrati a Jerzu e Lotzorai, in Sardegna, non solo l’isola ha eguagliato il suo record di caldo registrato tra il 1965 (Macomer) e il 2009 (Perfugas e Santa Maria Coghinas), ma è stato stabilito anche un nuovo record di caldo per il mese di luglio in Europa. Con questo “bis”, adesso l’Italia ha entrambi i record di caldo mensili di luglio e agosto in Europa (i +48,2°C di oggi a Jerzu in Sardegna, appunto, per luglio e i +48,8°C di due anni fa a Floridia, in Sicilia vicino Siracusa, per agosto). Quest’ultimo è anche il record assoluto di caldo continentale europeo.

Restando in Sardegna, Olbia chiude la giornata con il record di +47,2°C; altri record a Capo San Lorenzo con +47°C, Decimomannu con +46,8°C e Capo Bellavista con +45°C. Il record di Cagliari che resisteva dal 22 luglio del 1983 è stato ritoccato di 1°C esatto, con +44,6°C raggiunti oggi. Dopo 40 anni, quindi, è caduto anche il record del capoluogo sardo.

Super caldo anche in Sicilia, con la soglia dei +48°C sfiorata nel settore orientale dell’isola. In particolare, a Floridia (Siracusa) si sono toccati i +47,8°C, a solo 1°C dal record di caldo europeo di tutti i tempi stabilito dalla stessa località nel 2021. Caldo record a Palermo, che ha cancellato il suo record di calore di tutti i tempi di oltre 2°C, registrando una temperatura di +47°C. Il record precedente era di +44,8°C e risaliva all’agosto 1999. L’osservatorio ha dati meteorologici che risalgono al 1791. Questo è un record molto significativo, essendo stato battuto con un margine così enorme. Record anche a Ustica con +43°C.

“A scanso di equivoci. Questa NON è una normale ondata di caldo estivo. Polverizzare un record di calore con un margine netto di 2,2°C su una stazione meteorologica risalente al XVIII secolo è assolutamente straordinario e non può essere grossolanamente classificato come “estate””, afferma in un post sui social il meteorologo Scott Duncan. “Il caldo nell’Europa meridionale e nel Nord Africa, oltre alle straordinarie temperature notturne, è davvero sorprendente”, aggiunge.

E’ in ogni caso doveroso specificare che tutti gli otto record di caldo di oggi in Italia sono stati registrati in una piccolissima porzione del nostro territorio nazionale, cioè in Sardegna e nell’estremità occidentale della Sicilia (Palermo e Ustica). Ha fatto molto caldo anche nel resto del Centro-Sud, ma senza alcun record in tutte le altre Regioni o anche nelle altre aree della Sicilia, dove i record storici rimangono di anni o decenni fa.

Le temperature massime più significative di oggi

Non solo Sardegna e Sicilia. In tutte regioni del Sud, si sono superati i +40°C, con i picchi maggiori fino a +44°C in Calabria e Puglia:

+48°C a Jerzu, Lotzorai, Siracusa

a Jerzu, Lotzorai, Siracusa +47,5°C a Bari Sardo

a Bari Sardo +47°C ad Augusta, Lentini, Paternò

ad Augusta, Lentini, Paternò +46,5°C a Tertenia

a Tertenia +46°C a San Sperate

a San Sperate +45°C a Enna, Castellammare del Golfo, Partinico, Misilmeri, Lascari, Mineo, Ramacca Giumarra, Francofonte, San Gavino, Guspini, Barumini, Asuni, Villaputzu, Ballao, Macchiareddu

a Enna, Castellammare del Golfo, Partinico, Misilmeri, Lascari, Mineo, Ramacca Giumarra, Francofonte, San Gavino, Guspini, Barumini, Asuni, Villaputzu, Ballao, Macchiareddu +44°C a Valenzano, Bitetto, Agira, Platì

a Valenzano, Bitetto, Agira, Platì +43°C a Cosenza, Cerignola, Palo del Colle, Rutigliano

a Cosenza, Cerignola, Palo del Colle, Rutigliano +42°C a Bari, Lequile, Ururi, Garaguso

a Bari, Lequile, Ururi, Garaguso +41°C a Catanzaro, Lecce, Benevento, Faicchio, Sant’Antonio Abate

a Catanzaro, Lecce, Benevento, Faicchio, Sant’Antonio Abate +40°C a Reggio Calabria, Vibo Valentia.

