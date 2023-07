Caldo, a Bari scatta il piano di tutela per le persone fragili

MeteoWeb

Nell’ambito del piano cittadino a contrasto delle ondate di calore e a tutela delle persone fragili, per la giornata di domani, giovedì 13 luglio, in cui è previsto un ulteriore aumento delle temperature, l’assessorato al Welfare del comune di Bari, insieme agli operatori della rete territoriale del welfare, organizza una distribuzione straordinaria di acqua e sali minerali in favore degli anziani e delle persone vulnerabili in alcune delle piazze e dei presidi più frequentati dagli anziani.

Dalle ore 9.00 alle 11.30 di domani la distribuzione sarà garantita presso: spiagge Pane e Pomodoro e San Girolamo – a cura di ANFI; spazi esterni del Centro polivalente per anziani in via Dante 106 – a cura di Gea; piazza Garibaldi – a cura di Uil e Ada Anziani; spazi esterni del polo socio-sanitario in via Calefati 245.