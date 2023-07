Caldo Abruzzo: picchi di +42°C, superati i +30°C oltre i 1.400 metri di quota

MeteoWeb

Abruzzo ancora nella morsa del caldo. Numerose località oggi hanno raggiunto e superato i +40°C, con un picco di +42,3°C a Castiglione a Casauria, nella Val Pescara. A seguire, secondo i dati dell’associazione Aq Caput Frigoris, ci sono Bussi sul Tirino e Popoli, sempre in Val Pescara, rispettivamente con picchi di +41,9°C e +41,4°C, poi Ofena, nell’Aquilano, con +40,8°C, e Fara Filiorum Petri (Chieti), con +40,3°C. Sulla costa, le temperature, seppure altissime, non hanno raggiunto i valori dell’entroterra. Altissime le temperature anche in montagna: superati abbondantemente i +30°C perfino oltre i 1.400 metri di altitudine.

“Nelle prossime ore ancora caldo, anche in serata e in nottata – dice all’ANSA il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org – Nei prossimi giorni il caldo continua, soprattutto nelle ore diurne, ma ci sarà comunque una lieve attenuazione. Da domani sera, infatti, le temperature non saranno più opprimenti sulle zone interne, mentre l’afa continuerà sulle coste. Nei primi giorni della prossima settimana, ci sarà una nuova risalita di aria calda dall’Africa, con possibile garbino e temperature estremamente elevate. Questa situazione – conclude l’esperto – andrà avanti fino a mercoledì o giovedì”.

