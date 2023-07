Caldo: allerta in Algeria, “45 gradi anche sulle coste”

MeteoWeb

I servizi meteorologici algerini hanno diramato un’allerta per una nuova ondata di caldo nelle province centrali e orientali del Paese, con temperature che dovrebbero superare i 45 gradi all’ombra. L’ufficio meteorologico del governo, in un bollettino speciale pubblicato sul proprio sito web, ha precisato che la nuova ondata è prevista per sabato e domenica con temperature che raggiungeranno, o addirittura supereranno, i 45 gradi anche nelle province costiere.

Alcuni giorni fa l’Algeria aveva registrato un picco di consumo elettrico di 18.377 megawatt, in concomitanza con un’ondata di caldo senza precedenti che ha colpito la maggior parte delle province del Paese. Secondo un recente comunicato della compagnia statale dell’elettricità e del gas, Sonelgaz, questo picco era stato il terzo in pochi giorni, dopo quello registrato il 9 luglio, con un consumo di 17.508 megawatt, e un altro lunedì scorso, con 17.905 megawatt.

Dati ufficiali del Ministero dell’Energia algerino mostrano che la produzione di elettricità del Paese supera i 24.000 megawatt. Da domenica scorsa la maggior parte delle province algerine sta sperimentando un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature che hanno raggiunto i 47 gradi all’ombra ad Algeri, la capitale, mentre hanno toccato i 50 gradi in molte regioni del deserto.