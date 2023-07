Caldo, Ance Savona: “Da aziende acqua e sali minerali a operai”

MeteoWeb

Emergenza Caldo in questi giorni anche nel territorio savonese con situazioni complesse in particolare per i lavoratori edili. Per questa ragione da parte di Massimo Baccino, presidente di Ance Savona, aderente all’Unione Industriali di Savona arriva un invito. “E’ previsto nelle prossime ore un aumento della calura, ma già in questi giorni molte delle nostre aziende hanno adottato misure correttive e preventive per aiutare i propri lavoratori – ha detto.

“Tra queste c’è sicuramente l’idratazione che riveste un ruolo importante. Per questa ragione ricordiamo a tutti, in attesa che passi il picco, che la distribuzione di acqua fresca e magari di sali minerali è sicuramente una azione utile e importante da mettere in atto in azienda attraverso i propri responsabili della sicurezza”.