Caldo: anziano trovato morto in casa nel Siracusano

E’ stato trovato morto nella sua casa dopo tre giorni dal decesso un anziano di 79 anni di Carlentini (Siracusa). Potrebbe essere stato il gran caldo, che da giorni stringe in una morsa la Sicilia a causare il malore di cui e’ rimasto vittima il pensionato che, stando alle prime ricostruzioni, viveva da solo.

Sono stati i vicini a chiedere l’intervento dei soccorsi e dei familiari dell’anziano perche’ non lo vedevano piu’ da qualche giorno ma avrebbero addebitato la sua assenza al caldo. Il personale del 118 ha trovato il corpo dell’anziano in bagno: la salma e’ stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.