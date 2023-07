Caldo, blackout in diversi quartieri di Napoli

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il sovraccarico delle linee a causa del forte caldo ha provocato molti disagi per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica a Napoli, con diversi blackout registrati quasi in tutti i quartieri della città, anche per diverse ore. A causa dell’assenza di corrente a Villa Pignatelli, villa monumentale lungo la Riviera di Chiaia, questa sera è saltata la proiezione del film “Lo specchio della vita”, prevista questa sera alle 20.30 nell’ambito della rassegna cinematografica “Doppio sogno XXIII edizione – The Stranger” a cura del Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo.

“Siamo desolati per questo inconveniente che, ovviamente, non dipende dalla nostra volontà – spiegano in una nota gli organizzatori – riprogrammeremo la proiezione del film ‘Lo specchio della vita’ e l’introduzione a cura di Anna Masecchia a Galleria Toledo all’inizio della prossima stagione”.​