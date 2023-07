Caldo: mercoledì bollini rossi solo in 2 città

MeteoWeb

Oggi e domani bollino arancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, per Cagliari e Campobasso, che però mercoledì 2 agosto passeranno al bollino rosso che indica il massimo rischio per la popolazione. Per quanto riguarda il resto dell’Italia, 14 città si aggiudicano il bollino verde (nessun pericolo) e 11 quello giallo, lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. Questo il quadro delineato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

Città 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi