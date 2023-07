Caldo, domenica bollente sull’Umbria ma in settimana rischio di +42-43°C

MeteoWeb

È stata una domenica bollente in tutta l’Umbria, ma la grande ondata di caldo è attesa nei prossimi 3-4 giorni. Le temperature potrebbero anche toccare i +42-43°C nella giornata di martedì a Terni, Foligno, Orvieto e nella Media valle del Tevere. Oggi la temperatura più alta nella regione è stata registrata a Foligno con +38,6°C, ma il caldo ha interessato l’intera regione, dove il termometro ha quasi ovunque superato +32-33°C, fino a toccare i +37-38°C. Spiccano i +37,9°C di Cascia, +37,6°C a Orvieto, +37,5°C a Terni, +36,8°C a Perugia. Unica eccezione le zone montane più alte dell’Appennino umbro-marchigiano.

Ma l’attenzione adesso si sposta sui prossimi giorni, con le previsioni meteo del centro funzionale della Protezione Civile regionale che indicano l’impennata attesa delle temperature, con rischio di +43°C nelle zone più interne e pianeggianti della regione.

